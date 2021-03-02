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Акробат упал из-под купола московского цирка 

Vse42.ru 21 минуту назад
Акробат упал из-под купола московского цирка
Фото: РИА Новости
Артист во время репетиции сорвался и упал из-под купола московского цирка. Медики госпитализировали акробата.
В московском цирке имени Никулина, расположенном на Цветном бульваре, произошел инцидент. Один из артистов во время репетиции номера находился под куполом. В какой-то момент он не удержался и сорвался.
На место были вызваны сотрудники "скорой". Медики госпитализировали акробата. Врачи зафиксировали у мужчины перелом предплечья и ушиб поясничного отдела позвоночника, пишет РЕН ТВ.
На данный момент правоохранители проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил охраны труда, передает ТАСС.
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Происшествия , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС , Москва
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