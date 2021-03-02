Акробат упал из-под купола московского цирка 

Артист во время репетиции сорвался и упал из-под купола московского цирка. Медики госпитализировали акробата.

В московском цирке имени Никулина, расположенном на Цветном бульваре, произошел инцидент. Один из артистов во время репетиции номера находился под куполом. В какой-то момент он не удержался и сорвался.

На место были вызваны сотрудники "скорой". Медики госпитализировали акробата. Врачи зафиксировали у мужчины перелом предплечья и ушиб поясничного отдела позвоночника, пишет РЕН ТВ.