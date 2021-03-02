Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Алтайском крае пассажиров поезда высадили в сугроб 

Артём Кульша 1 час назад
В Алтайском крае пассажиров поезда высадили в сугроб. Об этом сообщает инстаграм go_barnaul.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Алтайском крае прошли мощные снегопады. В некоторых районах выпала мартовская норма осадков. Ночью go_barnaul опубликовал видеозапись, на которой пассажиры идут вдоль поезда, по колено проваливаясь в снег.
Утром в пресс-службе алтайского управления Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что инцидент произошел накануне на железнодорожной станции «Алтайская» в городе Новоалтайске при высадке пассажиров поезда, следовавшего по маршруту «Абакан — Москва».
Там объяснили, что платформа на станции была очищена от снега, но части пассажиров пришлось высаживаться с противоположной стороны, потому что платформа рассчитана на восемь вагонов, а прибывший состав был 14-вагонным. Высадка пассажиров может осуществляться исключительно через вагоны, которые выходят на платформу.

«В настоящее время по данному инциденту проводится служебная проверка. Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», — сообщили в его пресс-службе.

Комментарии
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
01:56
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
Армия Ближний Восток
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
00:28
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
Происшествия Криминал
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
03:12
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
В мире Политика
Труп младенца в пакете нашли в Колпине
00:52
Труп младенца в пакете нашли в Колпине
Происшествия
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
00:20
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
00:24
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
Происшествия Пожары
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение