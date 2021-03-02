В Алтайском крае пассажиров поезда высадили в сугроб 

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Алтайском крае прошли мощные снегопады. В некоторых районах выпала мартовская норма осадков. Ночью go_barnaul опубликовал видеозапись, на которой пассажиры идут вдоль поезда, по колено проваливаясь в снег.

Утром в пресс-службе алтайского управления Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что инцидент произошел накануне на железнодорожной станции «Алтайская» в городе Новоалтайске при высадке пассажиров поезда, следовавшего по маршруту «Абакан — Москва».

Там объяснили, что платформа на станции была очищена от снега, но части пассажиров пришлось высаживаться с противоположной стороны, потому что платформа рассчитана на восемь вагонов, а прибывший состав был 14-вагонным. Высадка пассажиров может осуществляться исключительно через вагоны, которые выходят на платформу.