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В Эстонии осквернили советский памятник 

Артём Кульша 58 минут назад
Памятник танку Т-34 осквернили под Нарвой
Фото: РИА Новости
Неизвестные люди осквернили памятник под городом Нарвой, установленный в честь освобождения Эстонии от нацистов. Об этом сообщает Postimees.
На месте форсирования реки Нарвы советскими войсками в 1944 году у дороги между городами Нарвой и Нарва-Йыэсуу на пьедестале установлен танк Т-34. Вчера неизвестные с помощью трафарета в двух местах на броне написали на русском языке: «Падшим героям амфетаминовой войны… 2018».

«Нарвитяне негодуют и теряются в догадках, поскольку совершенно непонятно, что злоумышленники хотели этим сказать», — сообщает Postimees.

Сотрудница некоммерческой организации «Память» (занимается уходом в том числе за памятником в Нарве) Людмила Лобина рассказала, что ночью активисты практически полностью смыли надписи с памятника.
На протяжении долгого времени, как сообщал «Рамблер», памятник в Нарве находился в неухоженном состоянии. В 2015 году группа добровольцев вернула танку исторический облик. Местные жители традиционно возлагают к нему цветы 9 мая.
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