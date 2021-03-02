Памятник танку Т-34 осквернили под Нарвой

Неизвестные люди осквернили памятник под городом Нарвой, установленный в честь освобождения Эстонии от нацистов. Об этом сообщает Postimees.
На месте форсирования реки Нарвы советскими войсками в 1944 году у дороги между городами Нарвой и Нарва-Йыэсуу на пьедестале установлен танк Т-34. Вчера неизвестные с помощью трафарета в двух местах на броне написали на русском языке: «Падшим героям амфетаминовой войны… 2018».
«Нарвитяне негодуют и теряются в догадках, поскольку совершенно непонятно, что злоумышленники хотели этим сказать», — сообщает Postimees.
Сотрудница некоммерческой организации «Память» (занимается уходом в том числе за памятником в Нарве) Людмила Лобина рассказала, что ночью активисты практически полностью смыли надписи с памятника.
На протяжении долгого времени, как сообщал «Рамблер», памятник в Нарве находился в неухоженном состоянии. В 2015 году группа добровольцев вернула танку исторический облик. Местные жители традиционно возлагают к нему цветы 9 мая.