Памятник танку Т-34 осквернили под Нарвой

На месте форсирования реки Нарвы советскими войсками в 1944 году у дороги между городами Нарвой и Нарва-Йыэсуу на пьедестале установлен танк Т-34. Вчера неизвестные с помощью трафарета в двух местах на броне написали на русском языке: «Падшим героям амфетаминовой войны… 2018».

«Нарвитяне негодуют и теряются в догадках, поскольку совершенно непонятно, что злоумышленники хотели этим сказать», — сообщает Postimees.

Сотрудница некоммерческой организации «Память» (занимается уходом в том числе за памятником в Нарве) Людмила Лобина рассказала, что ночью активисты практически полностью смыли надписи с памятника.

На протяжении долгого времени, как сообщал «Рамблер», памятник в Нарве находился в неухоженном состоянии. В 2015 году группа добровольцев вернула танку исторический облик. Местные жители традиционно возлагают к нему цветы 9 мая.