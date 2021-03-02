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В Петербурге задержан сбивший полицейского водитель 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В Петербурге задержан сбивший полицейского водитель
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге пьяный водитель, сбивший полицейского, задержан. Инцидент произошёл 1 марта на Бронетанковой улице.
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Наряд ППС полиции подал сигнал водителю автомобиля Lada Vesta, чтобы тот остановился. Мужчина приостановил движение, к нему подошёл инспектор, после чего водитель дал по газам, наехал на полицейского и скрылся», — рассказали в управлении МВД.

Нарушитель задержан. Им оказался 33-летний петербуржец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшему инспектору была оказана медицинская помощь, после чего он продолжил службу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , МВД , Краснодарский Край , Красносельский , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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