В Петербурге задержан сбивший полицейского водитель 

«Наряд ППС полиции подал сигнал водителю автомобиля Lada Vesta, чтобы тот остановился. Мужчина приостановил движение, к нему подошёл инспектор, после чего водитель дал по газам, наехал на полицейского и скрылся», — рассказали в управлении МВД.