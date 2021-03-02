В Москве напали на Олесю Малибу 

На российскую модель Олесю Малибу напали в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На кадрах видео Малибу, неизвестный мужчина и полицейские едут на эскалаторе в метро.
«Мимо не может пройти, да?! Мимо пройти не можешь, я тебя спрашиваю?! Я шла, никого не трогала, почему ты меня начал бить?! Психбольной, тебе надо лечиться, наркоман! Посмотри на свои глаза!» — кричит девушка на нападавшего.
Модель заявила, что днем 28 февраля неизвестный повалил ее на пол и некоторое время удерживал в таком положении, схватив за шею. По данным телеканала, в итоге мужчина убежал от полицейских.
Олеся Малибу — модель, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и «Каникулы в Мексике», звезда эротических журналов. СМИ называют ее российским двойником американской актрисы Памелы Андерсон.