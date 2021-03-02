Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Москве напали на машину продюсера «Дома-2» 

Мария Иванова 54 минуты назад
В Москве напали на машину продюсера «Дома-2»
Фото: Instagram
Продюсер «Дома-2» Анастасия Кобозева обратилась в полицию из-за ограбления ее автомобиля. Об этом рассказал «Московский комсомолец».
По данным газеты, преступников заинтересовал Hyundai Santa Fe Кобозевой, который она оставила на 1-й Фрунзенской улице в ночь на 2 марта. Они разбили стекло правой передней двери и украли из салона сумку.
В сумке был паспорт Кобозевой и кошелек с банковскими картами. Нанесенный ущерб продюсер оценила в 20 тысяч рублей.
Как писал «Рамблер», ранее в Москве избили участника «Дома-2» Тамбу-Тамбу Мондезира. Он находился в магазине со своей девушкой, она взяла в руки товар с прилавка, что возмутило сотрудников магазина. Словесная перепалка в итоге переросла в драку, Мондезир получил ушиб нижней челюсти.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Происшествия , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Карпович показала на видео романтичный подарок от Прилучного
00:29
Карпович показала на видео романтичный подарок от Прилучного
Шоу-бизнес
Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки
00:28
Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки
Происшествия Криминал
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
00:24
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
Происшествия Пожары
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
00:38
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
Армия
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
00:41
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
Армия
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
01:04
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
Наука и техника
Столкновение корабля с буксиром сняли на видео
01:01
Столкновение корабля с буксиром сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение