В Москве напали на машину продюсера «Дома-2» 

Продюсер «Дома-2» Анастасия Кобозева обратилась в полицию из-за ограбления ее автомобиля. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

По данным газеты, преступников заинтересовал Hyundai Santa Fe Кобозевой, который она оставила на 1-й Фрунзенской улице в ночь на 2 марта. Они разбили стекло правой передней двери и украли из салона сумку.

В сумке был паспорт Кобозевой и кошелек с банковскими картами. Нанесенный ущерб продюсер оценила в 20 тысяч рублей.

Как писал «Рамблер», ранее в Москве избили участника «Дома-2» Тамбу-Тамбу Мондезира. Он находился в магазине со своей девушкой, она взяла в руки товар с прилавка, что возмутило сотрудников магазина. Словесная перепалка в итоге переросла в драку, Мондезир получил ушиб нижней челюсти.