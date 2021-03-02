На модель Олесю Малибу напали в Москве 

На российскую модель Олесю Малибу (настоящее имя — Олеся Кожевникова) напали в Москве

По данным РЕН ТВ, 32-летняя девушка обвинила в нападении своего 29-летнего знакомого. Она заявила, что днем 28 февраля он повалил ее на пол и некоторое время удерживал в таком положении, схватив за шею. Модель обратилась в полицию и попросила привлечь мужчину к ответственности.

Более подробной информации о произошедшем пока нет. Олеся Малибу — модель, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и «Каникулы в Мексике», звезда эротических журналов. СМИ называют ее российским двойником американской актрисы Памелы Андерсон . По данным из открытых источников, чтобы добиться сходства, девушка прибегла к пластическим операциям.

Олеся Малибу не раз попадала в скандальные ситуации. Так, в августе прошлого года стало известно, что она воюет с соседями из-за детских колясок.