В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек

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Опубликовано видео с места пожара в психоневрологическом интернате под Тверью 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Жертвой пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области стал один человек — погибла 83-летняя женщина, она была одной из пациенток медицинского учреждения. Еще четыре человека пострадали. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Life SHOT.
Возгорание возникло в комнате на первом этаже двухэтажного строения, расположенного в деревне Дергино. Огонь распространился на площадь в 15 квадратных метров. 54 человека были эвакуированы с места ЧП. Причины пожара устанавливают эксперты.
Происшествия , Видео , Пожары
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