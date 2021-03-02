В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек

Жертвой пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области стал один человек — погибла 83-летняя женщина, она была одной из пациенток медицинского учреждения. Еще четыре человека пострадали. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Life SHOT.

Возгорание возникло в комнате на первом этаже двухэтажного строения, расположенного в деревне Дергино. Огонь распространился на площадь в 15 квадратных метров. 54 человека были эвакуированы с места ЧП. Причины пожара устанавливают эксперты.