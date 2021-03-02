Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Пенсионерку насмерть придавило вывеской от продуктового магазина 

Павел Тиунов 18 минут назад
Пенсионерку насмерть придавило вывеской от продуктового магазина
Фото: РИА Новости
В Нижнем Новгороде на пожилую женщину свалилась вывеска продуктового магазина, сообщает издание Nn.ru. От полученных травм пенсионерка скончалась.
Трагедия произошла 1 марта на улице Сергея Тюленина. Женщина проходила под вывеской магазина «Пятёрочка» в тот момент, когда массивная конструкция обрушилась на неё сверху. 87-летнюю потерпевшую госпитализировали в городскую больницу №40, где она впоследствии скончалась от полученных тяжелых травм.
Журналисты, ссылаясь на источник, отмечают, что вывеска рухнула после того, как на неё свалилась ледяная глыба, оторвавшаяся от балкона с верхнего этажа. РЕН ТВ сообщает, что по другой версии, пласт снега на вывеску сошёл с крыши пятиэтажного здания.
Делом заинтересовались правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Владивостока едва не погиб в тот момент, когда на его автомобиль сверху свалилась бетонная плита. Инцидент попал на видео. Запись опубликована в сообществе «Владивосток» в социальной сети «ВКонтакте».
В ролике видно, как автомобилист очищает от снега свою припаркованную у дома машину. В какой-то момент на него сверху начинает что-то сыпаться. Мужчина поднимает голову вверх и в одно мгновение отскакивает от машины. В этот момент на крышу авто сваливается бетонная плита. В сообщении под видео говорится, что инцидент произошел на улице Нейбута возле дома №34. Никто не пострадал. Автомобиль восстановлению не подлежит.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Комментарии
Происшествия , МВД , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
00:38
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
Армия
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
00:41
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
Армия
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
01:04
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
Наука и техника
Столкновение корабля с буксиром сняли на видео
01:01
Столкновение корабля с буксиром сняли на видео
Происшествия
Видео с места убийства протестующих в Мьянме
01:01
Видео с места убийства протестующих в Мьянме
В мире
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
08:26
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
Происшествия
Саркози, получившего тюремный срок, сняли на видео
01:31
Саркози, получившего тюремный срок, сняли на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение