Пенсионерку насмерть придавило вывеской от продуктового магазина 

В Нижнем Новгороде на пожилую женщину свалилась вывеска продуктового магазина, сообщает издание Nn.ru. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Трагедия произошла 1 марта на улице Сергея Тюленина. Женщина проходила под вывеской магазина «Пятёрочка» в тот момент, когда массивная конструкция обрушилась на неё сверху. 87-летнюю потерпевшую госпитализировали в городскую больницу №40, где она впоследствии скончалась от полученных тяжелых травм.

Журналисты, ссылаясь на источник, отмечают, что вывеска рухнула после того, как на неё свалилась ледяная глыба, оторвавшаяся от балкона с верхнего этажа. РЕН ТВ сообщает , что по другой версии, пласт снега на вывеску сошёл с крыши пятиэтажного здания.

Делом заинтересовались правоохранительные органы . Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Владивостока едва не погиб в тот момент, когда на его автомобиль сверху свалилась бетонная плита. Инцидент попал на видео. Запись опубликована в сообществе «Владивосток» в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике видно, как автомобилист очищает от снега свою припаркованную у дома машину. В какой-то момент на него сверху начинает что-то сыпаться. Мужчина поднимает голову вверх и в одно мгновение отскакивает от машины. В этот момент на крышу авто сваливается бетонная плита. В сообщении под видео говорится, что инцидент произошел на улице Нейбута возле дома №34. Никто не пострадал. Автомобиль восстановлению не подлежит.