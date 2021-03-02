Мошенники начали шантажировать россиян с помощью телеграм-ботов 

Мошенники шантажируют интернет-пользователей при помощи информации из телеграм-ботов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Одним из источников информации для преступников является сервис MailSearchBot компании LeakCheck. Он позволяет за плату найти по номеру телефона свои логины и пароли, оказавшиеся в открытом доступе. В бесплатной версии бота часть пароля скрыта, однако злоумышленники используют и эти данные для шантажа. Чаще всего они пишут жертвам по электронной почте — предлагают заплатить за то, чтобы их данные не были раскрыты друзьям, родственникам или коллегам.

«Люди переживают за сохранность своих фотографий и переписки, поэтому открывают подобные мошеннические письма и верят им», — отметил основатель компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров.

Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал, что в 2020 году в телеграме активизировалось создание ботов, которые, используя находящиеся в открытом доступе данные, позволяют получить информацию о человеке.

Заместитель руководителя департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Антон Долгалев предупредил, что перевод денег преступникам не гарантирует, что шантаж прекратится.