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Мошенники начали шантажировать россиян с помощью телеграм-ботов 

Артём Кульша 1 час назад
Мошенники начали шантажировать россиян с помощью телеграм-ботов
Фото: РИА Новости
Мошенники шантажируют интернет-пользователей при помощи информации из телеграм-ботов. Об этом сообщает «Коммерсант».
Одним из источников информации для преступников является сервис MailSearchBot компании LeakCheck. Он позволяет за плату найти по номеру телефона свои логины и пароли, оказавшиеся в открытом доступе. В бесплатной версии бота часть пароля скрыта, однако злоумышленники используют и эти данные для шантажа. Чаще всего они пишут жертвам по электронной почте — предлагают заплатить за то, чтобы их данные не были раскрыты друзьям, родственникам или коллегам.

«Люди переживают за сохранность своих фотографий и переписки, поэтому открывают подобные мошеннические письма и верят им», — отметил основатель компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров.

Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал, что в 2020 году в телеграме активизировалось создание ботов, которые, используя находящиеся в открытом доступе данные, позволяют получить информацию о человеке.
Заместитель руководителя департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Антон Долгалев предупредил, что перевод денег преступникам не гарантирует, что шантаж прекратится.
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Происшествия , Наука и техника
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