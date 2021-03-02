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Москва

Мертвого мужчину нашли в туалете Burger King на улице Красная Пресня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мертвого мужчину нашли в туалете Burger King в Москве
Фото: РИА Новости
Тело мужчины обнаружено в ресторане Burger King в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Вечером 1 марта в туалете ресторана Burger King на ул. Красная Пресня, д. 4 обнаружили труп 33-летнего уроженца Республики Марий Эл с повреждениями лица, полученными при падении», — сказал собеседник агентства.

На место вызвали сотрудников скорой помощи. Предварительной причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Тело доставили в морг. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Республика Марий Эл
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