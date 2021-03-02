Мертвого мужчину нашли в туалете Burger King в Москве

Тело мужчины обнаружено в ресторане Burger King в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Вечером 1 марта в туалете ресторана Burger King на ул. Красная Пресня, д. 4 обнаружили труп 33-летнего уроженца Республики Марий Эл с повреждениями лица, полученными при падении», — сказал собеседник агентства.
На место вызвали сотрудников скорой помощи. Предварительной причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Тело доставили в морг. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.