Подросток погиб в результате стрельбы в школе Арканзаса 

15-летний школьник погиб в результате стрельбы, которая произошла в средней школе Уотсон Чапел американского города Пайн-Блафф, штат Арканзас.
По информации CNN, подросток умер в детской больнице Литл-Рока, куда его привезли в тяжёлом состоянии.
Полиция сообщает, что стрелок был задержан. По описанию, это 15-летний темнокожий учащийся этой же школы. Он прятался от правоохранителей в соседнем со школой здании.
Официальные обвинения ему пока не предъявлены.
Другие школьники не пострадали. Мотивы нападения выясняются.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов арестовали группу подозреваемых в причастности к инциденту в кафе в Шлиссельбурге, в результате которого погиб человек.