Подросток погиб в результате стрельбы в школе Арканзаса 

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15-летний школьник погиб в результате стрельбы, которая произошла в средней школе Уотсон Чапел американского города Пайн-Блафф, штат Арканзас.

По информации CNN, подросток умер в детской больнице Литл-Рока, куда его привезли в тяжёлом состоянии.

Полиция сообщает, что стрелок был задержан. По описанию, это 15-летний темнокожий учащийся этой же школы. Он прятался от правоохранителей в соседнем со школой здании.

Официальные обвинения ему пока не предъявлены.

Другие школьники не пострадали. Мотивы нападения выясняются.