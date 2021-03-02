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В России 87-летняя пенсионерка умерла после падения на нее вывески магазина 

Lenta.ru и ещё 8 10 минут назад
Пенсионерка погибла после падения на нее вывески магазина
Фото: РИА Новости
В Нижнем Новгороде умерла 87-летняя пенсионерка, на которую упала вывеска магазина. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ на своем сайте, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В понедельник, 1 марта, спасателям поступило сообщение об упавшей вывеске продуктового магазина в многоквартирном доме на улице Сергея Тюленина, 4. При этом сообщалось, что пострадала женщина 1934 года рождения.
Женщина была госпитализирована в больницу, где скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего»)».
Ранее сообщалось, что в городе Березовском Свердловской области мужчина на роликах сбил 81-летнюю пенсионерку на велосипедной дорожке в лесопарке «Тропа здоровья», после чего скрылся. Женщина ударилась головой и умерла через три дня. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Нижегородская Область , Нижний Новгород , Свердловская Область
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