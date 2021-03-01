Самолет сел в Стамбуле после сообщения о бомбе

"Поступило сообщение о бомбе на рейсе ТК1752 Осло — Стамбул. После посадки нашего самолете в аэропорту Стамбула наши пассажиры были благополучно эвакуированы. В результате проверки полицейскими было установлено, что сообщение было ложным", — написал он на своей странице в Twitter.