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Мужчина застрелил стримера в прямом эфире 

Lenta.ru 3 минуты назад
Мужчина застрелил племянника в прямом эфире в Индии
Фото: РИА Новости
Житель Индии застрелил 19-летнего племянника на стриме. Как сообщает NDTV, полиция начала расследование трагедии.
Инцидент произошел в окрестностях города Музаффарнагар (штат Уттар-Прадеш). На 30-секундном отрывке прямого эфира видно, что компания людей сидела на природе и выпивала алкоголь. Неожиданно у одного из отдыхающих появился в руках пистолет: мужчина зарядил его и выстрелил в родственника, который стоял рядом с телефоном в руках и вел стрим.
Сразу после выстрела юноша упал на землю и начал стонать. Местные полицейские сообщили, что блогер с огнестрельными ранениями скончался. Сотрудники арестовали одного из участников инцидента, однако они не уточнили, был ли задержан сам стрелок. Они также возбудили уголовное дело и пообещали арестовать остальных подозреваемых.
Ранее американец Раймонд Вебер (Raymond Weber) провел восьмичасовой стрим с пистолетом в руках. Все это время у него на полу лежали две мертвые голые девушки, которые периодически попадали в кадр.
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Происшествия , Индия
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