Мужчина застрелил племянника в прямом эфире в Индии

Житель Индии застрелил 19-летнего племянника на стриме. Как сообщает NDTV, полиция начала расследование трагедии.

Инцидент произошел в окрестностях города Музаффарнагар (штат Уттар-Прадеш). На 30-секундном отрывке прямого эфира видно, что компания людей сидела на природе и выпивала алкоголь. Неожиданно у одного из отдыхающих появился в руках пистолет: мужчина зарядил его и выстрелил в родственника, который стоял рядом с телефоном в руках и вел стрим.

Сразу после выстрела юноша упал на землю и начал стонать. Местные полицейские сообщили, что блогер с огнестрельными ранениями скончался. Сотрудники арестовали одного из участников инцидента, однако они не уточнили, был ли задержан сам стрелок. Они также возбудили уголовное дело и пообещали арестовать остальных подозреваемых.