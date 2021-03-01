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СК просит суд продлить еще на три месяца арест Фургала 

ТАСС 14 минут назад
СК попросил суд продлить арест Фургала
Фото: ТАСС
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы до 8 июня продлить срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, дата заседания пока не назначена.

"В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 8 июня 2021 года", — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом.
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Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, все фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.
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Происшествия , Светлана Петренко , Сергей Фургал , СКР , Хабаровский Край
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