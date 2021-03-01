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В лесу под Калининградом дети наткнулись на 21 мину времен ВОВ 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Дети наткнулись на мины времен ВОВ в лесу под Калининградом
Фото: ТАСС
В лесу у поселка Горино Неманского района Калининградской области дети обнаружили 21 минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что о находке стало известно в воскресенье, 28 февраля. Наткнувшись на опасные снаряды во время прогулки в лесу, дети сообщили о них взрослому человеку, который обратился в экстренные службы. На место прибыли сотрудники полиции и оцепили район.
В настоящее время на участке леса, где находится 21 минометная мина 76-го калибра, установлено круглосуточное дежурство.
В мае прошлого года сообщалось, что под Одессой мужчина подорвался на снаряде времен Второй мировой войны.
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Происшествия , Калининград , Калининградская Область , Одесса
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