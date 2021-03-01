Дети наткнулись на мины времен ВОВ в лесу под Калининградом

В лесу у поселка Горино Неманского района Калининградской области дети обнаружили 21 минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что о находке стало известно в воскресенье, 28 февраля. Наткнувшись на опасные снаряды во время прогулки в лесу, дети сообщили о них взрослому человеку, который обратился в экстренные службы. На место прибыли сотрудники полиции и оцепили район.

В настоящее время на участке леса, где находится 21 минометная мина 76-го калибра, установлено круглосуточное дежурство.

В мае прошлого года сообщалось, что под Одессой мужчина подорвался на снаряде времен Второй мировой войны.