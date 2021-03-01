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Московская школьница попыталась покончить с собой из-за отца 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Московская школьница попыталась покончить с собой из-за отца
Фото: ТАСС
Четырнадцатилетняя девочка попыталась совершить суицид из-за обстановки в семье, где отец бил мать. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, трагедия произошла рано утром 28 февраля.
Восьмиклассница рассказывала подруге, что переживает за маму, которую периодически бьет пьяный отец, а также за младших сестер и брата. Накануне трагедии девочка ушла гулять и очень поздно вернулась. Из-за этого дома произошел конфликт, после которого девочка ушла в свою комнату, а ее родственники легли спать.

«В 4 утра соседка с первого этажа проснулась от странного звука на улице. Женщина выглянула и увидела лежащую на снегу девушку, она вызвала «скорую». С множеством переломов и травм школьницу доставили в больницу. Врачи борются за ее жизнь», — отмечает издание.

При этом в квартире полицейские нашла записку, в которой подросток написала, что давно задумалась о суициде.
Волноваться пришлось и родителям ее лучшей подруги. Узнав о трагедии, та ушла из дома. Девочку искали целый день, но, к счастью, вечером она вернулась сама.
Как сообщал «Рамблер», ранее 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве покончила с собой в туалете учебного заведения, потому что была расстроена расставанием со своим парнем. А 15-летний ученик одной из школ в городе Реже Свердловской области убил себя из-за того, что получил три тройки за неделю и не написал контрольную.
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