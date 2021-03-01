На теле экс-участницы Little Big нашли подозрительную травму 

На лбу бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос обнаружили ссадину. Как утверждает Telegram-канал LIFE SHOT, полицейские не исключают, что ее могли убить.
Как писал «Рамблер», о смерти 39-летней Анны Кастельянос стало известно 1 марта. Ее тело нашли в ее петербургской квартире волонтеры, помогавшие артистке.
LIFE SHOT утверждает, что дверь в квартиру Кастельянос была приоткрыта, артистку нашли лежащей на полу.
Канал отмечает, что полицейские назначили экспертизу, которая должна установить, была ли смерть насильственной.
При этом источники Telegram-канала «112» и портала 78.ru заявили, что смерть не носит криминальный характер.
СМИ писали, что в последнее время Кастельянос страдала от болей в спине и почти не вставала. Ее друг Станислав Петров подтвердил, что в последнее время она тяжело болела и почти не могла ходить.