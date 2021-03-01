«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»

По делу об избиении музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского задержаны три человека. Они на камеру рассказали о нападении на участника известного музыкального коллектива.

Один из подозреваемых сообщил правоохранителям, что он и его друзья таким образом проучили музыканта за то, что тот грубо ответил на их вопрос. Кадры допроса публикует МВД России