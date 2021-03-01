Уральский маньяк отсудил у колонии 30 тысяч рублей 

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Серийный убийца, насильник и педофил Николай Чигиринских выиграл суд против колонии. Об этом свидетельствует картотека дел Первоуральского городского суда.

В 2010 году, как сообщал «Рамблер», уроженец города Первоуральска Свердловской области Чигиринских был приговорен к пожизненному лишению свободы за три изнасилования и убийства девочек младше 10 лет, совершенные во второй половине 2000-х годов. Он отбывает наказание в исправительной колонии №6 по Хабаровскому краю.

В декабре 2020-го стало известно, что Чигиринских обратился с иском к ИК-6. Он потребовал взыскать с исправительного учреждения компенсацию морального ущерба из-за ненадлежащих условий содержания, в частности, из-за отсутствия в камере горячей воды.

Согласно карточке дела в картотеке Первоуральского горсуда, 26 февраля иск маньяка был частично удовлетворен. По данным «Накануне.ru», суд назначил Чигиринских компенсацию в размере 30 тысяч рублей.