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Школьницу высадили из автобуса на мороз из-за одного рубля 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Школьницу высадили из автобуса на мороз из-за одного рубля
Фото: РИА Новости
Двенадцатилетняя девочка оказалась вечером на улице в мороз, так как ей не хватило рубля для оплаты проезда в автобусе. Прокуратура организовала проверку, отметили в ведомстве.
По данным прокуратуры, проводится проверка сведений о том, что в вечернее время 25 февраля кондуктор рейсового автобуса 33 маршрута высадил ребенка.

«В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.

Согласно информации, размещенной в паблике «ЗК — ЗЛОЙ КИРОВЧАНИН | КИРОВ» в соцсети ВКонтакте, девочка возвращалась с занятий и не смогла оплатить проезд.

«Как оказалось у ребенка не хватило ОДНОГО рубля. Кондуктор высадила ребенка у ледового дворца, в темное время суток. У ребенка, как оказалось, еще и телефон разрядился», — рассказал отец девочки.

Он подчеркнул, что не намерен все «так оставлять» и будет добиваться наказания для кондуктора.
«Рамблер» писал, что ранее нетрезвый пассажир трамвая поспорил с подростками, ударил одного из них, а затем расстрелял молодых людей из пневматического пистолета.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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