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Москва

Названа предварительная причина смерти экс-участницы Little Big 

Газета.Ru 33 минуты назад
Экс-участница Little Big могла умереть из-за проблем с сердцем
Фото: скрин видео
Названа предварительная причина смерти экс-участницы российской группы Little Big Анны Кастельянос, сообщает «Рен ТВ».
Предположительно, 39-летняя артистка могла скончаться в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Обстоятельства смерти Кастельянос выясняются.
Тело женщины обнаружила 1 марта волонтер. Она пришла навестить имевшую третью группу инвалидности артистку, поскольку та почти не вставала с постели из-за болей в спине. Знакомые Кастельянос рассказали, что она не жаловалась на проблемы со здоровьем.
Ранее СМИ сообщали, что смерть Анны Кастельянос могла быть насильственной.
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