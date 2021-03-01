Экс-участница Little Big могла умереть из-за проблем с сердцем

Названа предварительная причина смерти экс-участницы российской группы Little Big Анны Кастельянос, сообщает «Рен ТВ».

Предположительно, 39-летняя артистка могла скончаться в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Обстоятельства смерти Кастельянос выясняются.

Тело женщины обнаружила 1 марта волонтер. Она пришла навестить имевшую третью группу инвалидности артистку, поскольку та почти не вставала с постели из-за болей в спине. Знакомые Кастельянос рассказали, что она не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Ранее СМИ сообщали, что смерть Анны Кастельянос могла быть насильственной.