Снежная глыба упала на ребенка в Северодвинске

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Москва

Падение снежной глыбы на ребенка в Северодвинске попало на видео 

Алевтина Жаркова 33 минуты назад
В Северодвинске девочка чудом выжила при падении снежной глыбы с крыши здания. Инцидент попал в объектив камеры видеорегистратора, установленного в мимо проезжающем автомобиле.
На глазах у водителя на школьницу с крыши четырехэтажного дома, расположенного на улице Торцева, сорвался громадный кусок снега. Испуганная девочка остановилась и стала оглядываться по сторонам. Водителю пришлось притормозить машину и крикнуть ей, чтобы она уходила с опасного места, пока на нее не свалился очередной пласт снега. Ребенок получил небольшую царапину.
Происшествия , Видео
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