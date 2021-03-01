Снежная глыба упала на ребенка в Северодвинске

Северодвинске девочка чудом выжила при падении снежной глыбы с крыши здания. Инцидент попал в объектив камеры видеорегистратора, установленного в мимо проезжающем автомобиле.

На глазах у водителя на школьницу с крыши четырехэтажного дома, расположенного на улице Торцева, сорвался громадный кусок снега. Испуганная девочка остановилась и стала оглядываться по сторонам. Водителю пришлось притормозить машину и крикнуть ей, чтобы она уходила с опасного места, пока на нее не свалился очередной пласт снега. Ребенок получил небольшую царапину.