Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Семейный скандал в Москве закончился массовой дракой 

Павел Тиунов 1 час назад
Семейный скандал в Москве закончился массовой дракой
Фото: РИА Новости
В Москве школьница и её мать обратились к медикам с травмами, которые получили в ходе семейного скандала, сообщает РЕН ТВ. Девушка бросилась на защиту бабушки, которой родительница угрожала молотком.
Инцидент произошёл 26 февраля в центре столицы в квартире на улице Анатолия Живова. У 42-летней нетрезвой женщины возник конфликт с престарелой матерью, который она намеревалась решить при помощи молотка. На защиту пенсионерки встала 16-летняя школьница. Завязалась потасовка, в результате которой обе поссорившиеся родственницы получили незначительные травмы: ссадины на руках и ногах. И женщина, и девушка обратились за помощью к медикам.
О случившемся стало известно полицейским. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Дагестане 27-летняя местная жительница несколько раз ножом ударила свою 80-летнюю бабушку.
По данным СМИ, на преступление девушку толкнул конфликт и словесная перепалка с родственницей.
Аналогичное преступление произошло в Кузбассе. Там злоумышленница довела преступный умысел до конца. Поссорившись с бабушкой из-за упреков в безделье, местная жительница схватила топор и несколько раз ударила пенсионерку по голове.
После этого преступница скрылась с места трагедии и попыталась покончить жизнь самоубийством при помощи канцелярского ножа. Однако вид порезанной руки ее сильно напугал, и она обратилась за помощью к медикам. К этому времени родственники пенсионерки уже обнаружили ее бездыханное тело и обратились в полицию. Подозреваемую задержали.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Комментарии
Происшествия , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
01:17
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
Происшествия Криминал
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Снежная глыба упала на ребенка в Северодвинске
00:24
Снежная глыба упала на ребенка в Северодвинске
Происшествия
Противники Пашиняна ворвались в правительство в Ереване
00:47
Противники Пашиняна ворвались в правительство в Ереване
В мире
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
00:29
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
Происшествия
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
00:21
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
Происшествия
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
00:40
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение