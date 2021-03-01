Семейный скандал в Москве закончился массовой дракой 

Москве школьница и её мать обратились к медикам с травмами, которые получили в ходе семейного скандала, сообщает РЕН ТВ. Девушка бросилась на защиту бабушки, которой родительница угрожала молотком.

Инцидент произошёл 26 февраля в центре столицы в квартире на улице Анатолия Живова. У 42-летней нетрезвой женщины возник конфликт с престарелой матерью, который она намеревалась решить при помощи молотка. На защиту пенсионерки встала 16-летняя школьница. Завязалась потасовка, в результате которой обе поссорившиеся родственницы получили незначительные травмы: ссадины на руках и ногах. И женщина, и девушка обратились за помощью к медикам.

О случившемся стало известно полицейским. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Дагестане 27-летняя местная жительница несколько раз ножом ударила свою 80-летнюю бабушку.

По данным СМИ, на преступление девушку толкнул конфликт и словесная перепалка с родственницей.

Аналогичное преступление произошло в Кузбассе. Там злоумышленница довела преступный умысел до конца. Поссорившись с бабушкой из-за упреков в безделье, местная жительница схватила топор и несколько раз ударила пенсионерку по голове.

После этого преступница скрылась с места трагедии и попыталась покончить жизнь самоубийством при помощи канцелярского ножа. Однако вид порезанной руки ее сильно напугал, и она обратилась за помощью к медикам. К этому времени родственники пенсионерки уже обнаружили ее бездыханное тело и обратились в полицию. Подозреваемую задержали.