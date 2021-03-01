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Убийца девочек засудил российскую колонию за отсутствие горячей воды в камере 

Lenta.ru и ещё 4 51 минуту назад
Убийца девочек засудил российскую колонию
Фото: РИА Новости
Осужденный на пожизненный срок убийца девочек засудил российскую колонию за отсутствие горячей воды в камере. Об этом сообщает РИА Новости.
Первоуральский городской суд удовлетворил иск заключенного Николая Чигиринских к ИК-6 в Хабаровском крае на 30 тысяч рублей, которые он получит в качестве компенсации.
По данным суда, осужденный пожаловался на нарушения условий содержания. Он требовал 100 тысяч рублей, но суд уменьшил сумму компенсации, признав незаконным бездействие администрации колонии.
В январе 2010 года Чигиринских приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство трех девочек от 8 до 10 лет. В 2005, 2008 и 2009 годах он изнасиловал, задушил и зарезал их ножом. Эксперты установили, что мужчина страдает психическим расстройством, но признали его вменяемым.
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Происшествия , Оренбург , Оренбургская Область , Хабаровский Край
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