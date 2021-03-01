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СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом 

РИА Новости 14 минут назад
СК: семью под Нижним Новгородом убили из-за денег
Фото: СК РФ
Подозреваемый в убийстве семьи в поселке под Нижним Новгородом совершил преступление из корыстных побуждений, похитив крупную сумму денег и ценности, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Также он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына, и, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.
В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей.
Следователями СК и полицейскими на территории Владимирской области задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления. Первого марта он доставлен в Нижний Новгород для допроса к следователям СК.

"Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК", — подчеркивается в сообщении.

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Происшествия , СКР
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