СК: семью под Нижним Новгородом убили из-за денег

По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Также он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына, и, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.

В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей.

Следователями СК и полицейскими на территории Владимирской области задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления. Первого марта он доставлен в Нижний Новгород для допроса к следователям СК.