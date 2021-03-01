Пенсионерку со связанными руками нашли в сгоревшей квартире 

В сгоревшей квартире в Санкт-Петербурге было обнаружено тело пенсионерки со связанными руками. Об этом сообщает «Фонтанка».

Вчера вечером в квартире на девятом этаже в доме №26 на Большой Пороховской улице произошел пожар. Спасатели потушили его, вскрыли дверь помещения и обнаружили там труп 37-летнего жильца, неоднократно судимого по уголовной статье о наркотиках, а также 75-летнюю женщину со связанными за спиной руками. Она находилась без сознания, была передана медицинским работникам, но скончалась в автомобиле скорой помощи.

По данным «Мойки78», погибшие — мать и ее безработный сын. На момент прибытия пожарных они были живы, но отказались открыть им дверь. Через некоторое время после возникновения возгорания в квартире произошел взрыв.

По данным «Комсомольской правды», между мужчиной и его матерью регулярно возникали конфликты по той причине, что мужчина не работал. По данным телеграм-канала «Лайф Шот», на шее пенсионерки была удавка, а на всем теле — множество гематом.