Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Москвич справил нужду в метро за полмиллиона рублей 

Павел Тиунов 26 минут назад
Москвич справил нужду в метро за полмиллиона рублей
Фото: ТАСС
Житель Щёлковского района сходил в туалет на открытой станции метро, а его за это оштрафовали на 500 тысяч рублей, сообщает «Московский комсомолец». Мужчину обвинили в срыве графика движения поездов.
Инцидент произошёл в октябре 2020 года на станции метро «Измайловская». Мужчина по имени Дониёр решил справить нужду прямо на путях. Сотрудники подземки и полицейские попытались его задержать. Погоня продолжалась полчаса, на это время движение поездов пришлось приостановить, поскольку беглец то и дело выбегал на пути. В результате нарушителя всё-таки удалось поймать. В качестве наказания он получил 5 суток административного ареста.
Московский метрополитен оправдался за камеры в туалетах
Администрация столичного метро подсчитала понесенные потери. Эксперты приняли к сведению вместимость одного электропоезда (1048 человек) и стоимость перевозки одного пассажира (53,96 рублей). В итоге аналитики пришли к выводу, что поход мужчины в туалет на путях обошёлся московской подземке в 508 тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подмосковный слесарь потратил на заказ проститутки 200 тысяч рублей, но «ночная бабочка» к нему так и не приехала. Мужчина решил развлечься с путаной, обратился к тематическому сайту, но там потребовали предоплату. Слесарь перевел 29 тысяч рублей. После этого ему заявили, что он якобы сделал неправильный перевод и сломал кассу онлайн-притона. Мошенники потребовали 185 тысяч рублей, чтобы устранить «поломку». При этом они запугали слесаря, пригрозив расправой ему и его семье. Мужчина оформил кредит в банке и перевел деньги на счет мошенников, а затем обратился в полицию.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Комментарии 13
Происшествия , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
01:17
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
Происшествия Криминал
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
00:21
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
Происшествия
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
00:40
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
В мире
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
02:00
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
Происшествия
Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео
01:59
Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео
В мире
Видео с места пожара в жилом доме в Якутии
00:47
Видео с места пожара в жилом доме в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение