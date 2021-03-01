Москвич справил нужду в метро за полмиллиона рублей 

Житель Щёлковского района сходил в туалет на открытой станции метро, а его за это оштрафовали на 500 тысяч рублей, сообщает «Московский комсомолец». Мужчину обвинили в срыве графика движения поездов.

Инцидент произошёл в октябре 2020 года на станции метро «Измайловская». Мужчина по имени Дониёр решил справить нужду прямо на путях. Сотрудники подземки и полицейские попытались его задержать. Погоня продолжалась полчаса, на это время движение поездов пришлось приостановить, поскольку беглец то и дело выбегал на пути. В результате нарушителя всё-таки удалось поймать. В качестве наказания он получил 5 суток административного ареста.

Администрация столичного метро подсчитала понесенные потери. Эксперты приняли к сведению вместимость одного электропоезда (1048 человек) и стоимость перевозки одного пассажира (53,96 рублей). В итоге аналитики пришли к выводу, что поход мужчины в туалет на путях обошёлся московской подземке в 508 тысяч рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», подмосковный слесарь потратил на заказ проститутки 200 тысяч рублей, но «ночная бабочка» к нему так и не приехала. Мужчина решил развлечься с путаной, обратился к тематическому сайту, но там потребовали предоплату. Слесарь перевел 29 тысяч рублей. После этого ему заявили, что он якобы сделал неправильный перевод и сломал кассу онлайн-притона. Мошенники потребовали 185 тысяч рублей, чтобы устранить «поломку». При этом они запугали слесаря, пригрозив расправой ему и его семье. Мужчина оформил кредит в банке и перевел деньги на счет мошенников, а затем обратился в полицию.