Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку

Во Вьетнаме курьер спас маленькую девочку, которая упала с балкона квартиры, расположенной на 12-м этаже. Запись, снятую свидетельницей происшествия, которое едва не обернулось трагедией, публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах видно, как малышка перелезла через балконное ограждение на 12 этаже дома. Поначалу девочка держалась руками, но затем отпустила их и полетела вниз с огромной высоты. Все это время соседи громко звали на помощь. По счастливой случайности курьеру внизу удалось поймать ребенка, она сломала руку и ногу, сам спаситель девочки получил растяжение запястья.