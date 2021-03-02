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Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене
Фото: ТАСС
Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 7 мая арест советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафронову до 7 мая ", — сказали в суде.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.
По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.
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Происшествия , Иван Сафронов , Роскосмос , Ведомости , Москва
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