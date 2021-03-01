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В Красноярске школьники массово отравились салатами 

Артём Кульша 1 час назад
В Красноярске школьники массово отравились салатами
Фото: ТАСС
В Красноярске салаты могли стать причиной вспышки иерсиниозной инфекции среди школьников. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, что вчера среди учеников школ Советского и Октябрьского районов города 7-14 лет было зарегистрировано более 70 случаев заражения иерсиниозом.
В ведомстве назвали предполагаемым фактором передачи возбудителя заболевания салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.
Там сообщили о выявлении нарушения санитарных норм у поставщика данной продукции, наложении временного запрета на его деятельность и приостановке приготовления блюд из сырых овощей во всех школах, куда тот поставляет данную продукцию.
В пищеблоках всех школ, в которых были выявлены случаи заболевания иерсиниозной инфекцией, была проведена дезинфекция. Роспотребнадзор направил материалы административного дела на рассмотрение в суд.
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Происшествия , Роспотребнадзор
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