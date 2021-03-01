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Россия потребовала у Испании выдачи доктора Блюма за хищение денег сноубордистки 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россия потребовала у Испании выдачи доктора Блюма
Фото: Соцсети
Россия потребовала у Испании выдать доктора Евгения Блюма, обвиняемого в хищении денег у сноубордистки Марии Чаадаевой. Об этом сообщает Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.
Блюма обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2014-2015 годах врач воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки, сломавшей позвоночник при подготовке к Олимпиаде в Сочи, и убедил ее согласиться на реабилитацию. Стоимость услуг, согласно договору, составила более 29 миллионов рублей. Эффекта от занятий не было, поскольку восстановления функций спинного мозга при такой травме достигнуть невозможно.
26 февраля врача задержали в Испании, после чего отпустили под подписку о невыезде. В августе прошлого года Блюм был объявлен в международный розыск.
Чаадаева сломала позвоночник во время подготовки к выступлениям на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Она была прооперирована в Красной Поляне, после чего доставлена в Мюнхен для второй операции. Далее спортсменка продолжила лечение в испанской клинике доктора Блюма. Там она провела почти десять месяцев, но обследование показало, что никаких улучшений состояния здоровья не произошло.
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Происшествия , Испания , Краснодарский Край , Сочи
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