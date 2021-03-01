На подмосковном химзаводе погибла женщина

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По данным ведомства, вспышка произошла в цеху химического завода из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда.

«Женщина в результате происшествия погибла», — пояснили в МЧС.

При этом пожара и разрушений после инцидента не было.

Как писал «Рамблер», 20 февраля произошло обрушение во время ремонта в дробильном цеху норильской фабрики. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли, пятеро пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Сначала были арестованы главный инженер фабрики и начальник отдела по техническому надзору, позже — директор предприятия.