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На подмосковном химзаводе погибла женщина из-за вспышки реагентов 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
На подмосковном химзаводе погибла женщина
Фото: РИА Новости
Вспышка химических реагентов на Краснозаводском заводе в Сергиево-Посадском районе привела к гибели женщины. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону пишет ТАСС.
По данным ведомства, вспышка произошла в цеху химического завода из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда.
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«Женщина в результате происшествия погибла», — пояснили в МЧС.

При этом пожара и разрушений после инцидента не было.
Как писал «Рамблер», 20 февраля произошло обрушение во время ремонта в дробильном цеху норильской фабрики. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли, пятеро пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Сначала были арестованы главный инженер фабрики и начальник отдела по техническому надзору, позже — директор предприятия.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС
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