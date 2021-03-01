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Москва

Россиянка незаконно прописала в своей квартире 129 мигрантов 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Россиянка незаконно прописала в своей квартире 129 мигрантов
Фото: РИА Новости
На жительницу Красноярска завели уголовное дело за то, что она в своей квартире площадью 18 квадратных метров прописала 129 мигрантов, сообщает ТАСС. Теперь ей грозит штраф или принудительные работы.
Правоохранители выяснили, что женщина активно прописывала гостей региона на протяжении полугода — с января по июнь 2020 года. При этом фактически в ее маленькой квартире никто не проживал.
В результате в отношении неё было возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учёт иностранцев. Если впоследствии суд признает её виновной, то ей грозит наказание вплоть до штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или принудительных работ на срок до 3 лет.
В настоящее время идёт расследование, за ходом которого наблюдают сотрудники местной прокуратуры.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мужчина купил однокомнатную квартиру в Зеленограде и только после сделки выяснил, что в ней прописаны 579 человек. С. Тастанбеков приобрел жилье у А. Асатуряна. Когда он пришел регистрироваться по месту жительства, то узнал, что в квартире фиктивно зарегистрированы еще сотни человек. Он обратился в Зеленоградский районный суд и попросил снять всех этих людей с регистрационного учета.
Сотрудники местного отдела соцзащиты осмотрели жилье и выяснили, что квартира долгое время пустовала, соседи никого не видели, а в заполненном почтовом ящике скопились предупреждения «Мосэнерго» об отключении за долги и уведомления банка по кредитам. Также выяснилось, что бывший хозяин жилья Асатурян не раз привлекался к ответственности за фиктивные прописки. В результате суд обязал снять с регистрационного учета все 579 человек.
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Происшествия , Мосэнерго , ИТАР-ТАСС
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