Россиянка незаконно прописала в своей квартире 129 мигрантов 

На жительницу Красноярска завели уголовное дело за то, что она в своей квартире площадью 18 квадратных метров прописала 129 мигрантов, сообщает ТАСС. Теперь ей грозит штраф или принудительные работы.

Правоохранители выяснили, что женщина активно прописывала гостей региона на протяжении полугода — с января по июнь 2020 года. При этом фактически в ее маленькой квартире никто не проживал.

В результате в отношении неё было возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учёт иностранцев. Если впоследствии суд признает её виновной, то ей грозит наказание вплоть до штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или принудительных работ на срок до 3 лет.

В настоящее время идёт расследование, за ходом которого наблюдают сотрудники местной прокуратуры.

Ранее, как сообщал «Рамблер», мужчина купил однокомнатную квартиру в Зеленограде и только после сделки выяснил, что в ней прописаны 579 человек. С. Тастанбеков приобрел жилье у А. Асатуряна. Когда он пришел регистрироваться по месту жительства, то узнал, что в квартире фиктивно зарегистрированы еще сотни человек. Он обратился в Зеленоградский районный суд и попросил снять всех этих людей с регистрационного учета.