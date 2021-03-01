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Экс-участницу Little Big нашли мертвой 

Мария Иванова 17 минут назад
Экс-участницу Little Big нашли мертвой
Фото: Instagram
В Санкт-Петербурге нашли мертвой модель, актрису, бывшую участницу группы Little Big Анну Кастельянос. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Тело 38-летней Кастельянос обнаружили в ее квартире на Рыбацком проспекте. По данным «Mash на Мойке», актрису нашли помогавшие ей волонтеры. В последнее время Кастельянос страдала от болей в спине и почти не вставала.
Анна Кастельянос была участницей Little Big в 2013-2014 годах.
Как писал «Рамблер», ранее в интервью «Первому каналу» артистка рассказала, что ее активность и образ жизни — способ дать надежду и веру маленьким людям.
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В детстве у Кастельянос диагностировали ахондроплазию, но ее семья отказалась от аппарата Илизарова. Вместе этого мама будущей актрисы каждый день говорила: «Ты у меня лучшая и самая красивая!». Кастельянос отмечала, что не могла в это не поверить.
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