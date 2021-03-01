В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми

В минувшее воскресенье в торговом центре «Перово Молл» в Москве оборвался аттракцион с детьми. Инцидент произошел во время празднования дня рождения. В результате обрушения качелей пострадали трое детей, один из них мальчик семи лет. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Мать одного из пострадавших рассказала о том, что в связи с неисправностью аттракциона верхняя его часть отлетела и ударила ребенка по голове. Он получил сотрясение мозга. Правоохранительные органы устанавливают причину произошедшего.