Пенсионерку со связанными руками нашли в сгоревшей квартире

Тело мужчины и пенсионерку со связанными руками обнаружили в сгоревшей квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга . Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В квартире найдено тело безработного мужчины, а также пенсионерка 1945 года рождения со связанными за спиной руками без сознания. Женщину вынесли из квартиры, но она умерла в скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фамилии у погибших одинаковые, они могут быть родственниками.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт инцидента, отметив, что изначально в ведомство поступила информация о хлопке, сообщалось, что необходимо вскрыть дверь квартиры. Прибывшие полицейские установили, что в квартире произошел пожар. "После возгорания в квартире было обнаружено тело 37-летнего неработавшего мужчины. Ранее гражданин неоднократно был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, на месте в бессознательном состоянии была обнаружена 75-летняя мать погибшего со связанными за спиной руками", — говорится в сообщении главка ведомства.

В полиции также подтвердили смерть женщины. По данному факту проводится проверка.

По данным на сайте городского главка МЧС, пожар в квартире в многоэтажном доме № 26 на Большой Пороховской улице в Красногвардейском районе Петербурга произошел 28 февраля. В трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 60 кв. м. В 00:35 мск в понедельник возгорание было ликвидировано.