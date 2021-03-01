Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Тело мужчины и пенсионерку со связанными руками нашли в сгоревшей квартире в Петербурге 

ТАСС 3 часа назад
Пенсионерку со связанными руками нашли в сгоревшей квартире
Фото: РИА Новости
Тело мужчины и пенсионерку со связанными руками обнаружили в сгоревшей квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В квартире найдено тело безработного мужчины, а также пенсионерка 1945 года рождения со связанными за спиной руками без сознания. Женщину вынесли из квартиры, но она умерла в скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фамилии у погибших одинаковые, они могут быть родственниками.
Россиянин устроил пожар в больнице
В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт инцидента, отметив, что изначально в ведомство поступила информация о хлопке, сообщалось, что необходимо вскрыть дверь квартиры. Прибывшие полицейские установили, что в квартире произошел пожар. "После возгорания в квартире было обнаружено тело 37-летнего неработавшего мужчины. Ранее гражданин неоднократно был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, на месте в бессознательном состоянии была обнаружена 75-летняя мать погибшего со связанными за спиной руками", — говорится в сообщении главка ведомства.
В полиции также подтвердили смерть женщины. По данному факту проводится проверка.
По данным на сайте городского главка МЧС, пожар в квартире в многоэтажном доме № 26 на Большой Пороховской улице в Красногвардейском районе Петербурга произошел 28 февраля. В трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 60 кв. м. В 00:35 мск в понедельник возгорание было ликвидировано.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
ТАСС: последние новости
Пять человек разыскивают за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году Пять человек разыскивают за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году В Саратовской области на улице обнаружили тело пятилетнего ребенка В Саратовской области на улице обнаружили тело пятилетнего ребенка В Хабаровске арестовали сахалинского миллиардера Дмитрия Пашова В Хабаровске арестовали сахалинского миллиардера Дмитрия Пашова
Комментарии
Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
00:29
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
Происшествия
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
01:17
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
Происшествия Криминал
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
00:21
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
Происшествия
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
00:40
Британцы сняли на видео ярчайший метеор
В мире
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
02:00
Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде
Происшествия
Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео
01:59
Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение