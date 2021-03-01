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Москва

Самый богатый депутат России два месяца проведет под стражей 

Артём Кульша 20 минут назад
Политик и бизнесмен Дмитрий Пашов арестован. Об этом сообщает ТАСС.
Пашов, как сообщал «Рамблер», — депутат Сахалинской областной думы, владелец рыбодобывающей компании «Монерон» и глава правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области. В 2020 году «Форбс» признал его богатейшим в России чиновником и депутатом — в 2019-м его официальный доход составил 6,2 миллиарда рублей.
На прошлой неделе правоохранительные органы задержали Пашова в Хабаровске по подозрению в причастности к преступлениям, вменяемым бизнесмену Олегу Кану, также известному как «Крабовый король». Сегодня Центральный суд Хабаровска заключил Пашова под стражу сроком до 26 апреля.
В июле, как сообщал «Рамблер», на тот момент губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу.
Происшествия , Видео , Сергей Фургал , МВД , Forbes
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