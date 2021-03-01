Самый богатый депутат России два месяца проведет под стражей 

Политик и бизнесмен Дмитрий Пашов арестован. Об этом сообщает ТАСС.

Пашов, как сообщал «Рамблер», — депутат Сахалинской областной думы, владелец рыбодобывающей компании «Монерон» и глава правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области. В 2020 году «Форбс» признал его богатейшим в России чиновником и депутатом — в 2019-м его официальный доход составил 6,2 миллиарда рублей.

На прошлой неделе правоохранительные органы задержали Пашова в Хабаровске по подозрению в причастности к преступлениям, вменяемым бизнесмену Олегу Кану, также известному как «Крабовый король». Сегодня Центральный суд Хабаровска заключил Пашова под стражу сроком до 26 апреля.