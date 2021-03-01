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Видео взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде 

Вадим Дроздов 1 час назад
26 февраля в Нижнем Новгороде в одном из заведений общественного питания произошел взрыв газа. В результате взрыва пострадали пять человек. Одна из пострадавших, извлеченная из-под завалов, госпитализирована с ожогами. В сообщении Волжско-Окского управления Ростехнадзора говорится, что после завершения аварийно-спасательных работ была обнаружена разрушенная труба газопровода, эксплуатируемого ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", проходящего в 50 метровой зоне от поврежденного помещения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В связи со взрывом были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей.
Происшествия , Видео , Ростехнадзор
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