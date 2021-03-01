Видео с места пожара в жилом доме в Якутии 

Все новости на карте

28 февраля в двухэтажном жилом многоквартирном доме в поселке Айхал Якутии произошёл пожар. Один человек погиб, двое пострадали. Сообщение о пожаре поступило в местное отделение МЧС примерно в 3 часа ночи по местному времени (19:00 по московскому времени).

Отмечается, что во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего, его личность устанавливается.

«Также с места пожара в приёмный покой городской больницы были доставлены два человека, получивших травмы», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о сильных пожарах в подмосковном городе Одинцово, в ЯНАО и Красноярске.