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Видео с места пожара в жилом доме в Якутии 

Вадим Дроздов 1 час назад
28 февраля в двухэтажном жилом многоквартирном доме в поселке Айхал в Якутии произошёл пожар. Один человек погиб, двое пострадали. Сообщение о пожаре поступило в местное отделение МЧС примерно в 3 часа ночи по местному времени (19:00 по московскому времени).
Отмечается, что во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего, его личность устанавливается.
«Также с места пожара в приёмный покой городской больницы были доставлены два человека, получивших травмы», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о сильных пожарах в подмосковном городе Одинцово, в ЯНАО и Красноярске.
Происшествия , Видео , МЧС
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