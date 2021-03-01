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Москва

Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших на карусели детей в Москве 

News.ru 54 минуты назад
Ярославская рассказала о состоянии детей после ЧП на карусели
Фото: globallookpress.com
Уполномоченный по правам человека в Москве Ольга Ярославская рассказала о самочувствии детей, пострадавших при обрыве аттракциона на востоке столицы. ЧП произошло в торговом центре «Парковик» в районе Перово.
Пострадал один ребёнок, который набил шишку, ещё двое отделались царапинами. Медики оказали помощь шестилетней девочке и двум мальчикам четырёх и семи лет.

Дети, которые там находились, их жизни и здоровью ничего не угрожает, они дома. Мы держим ситуацию на контроле, — рассказала Ярославская в интервью РИА Новости.

По словам омбудсмена, она находится на связи с прокуратурой и следит за развитием ситуации. По факту происшествия проводится проверка.
Площадка в торговом центре, где произошло ЧП, по сути, является большой игровой зоной, куда родители отдают детей на время совершения покупок. Основание у обвалившейся карусели было мягким и вращающимся. Центральная мачта аттракциона не выдержала и свалилась, когда на ней катались несколько малышей.
По предварительным данным, у аттракциона слетела резьба. Известно, что карусель была установлена не так давно и до этого момента она находилась в исправном состоянии.
Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что данные об обстоятельствах произошедшего разнятся: дело в том, что дети находились в игровой зоне без взрослых. По сведениям префектуры Восточного административного округа Москвы, на ребёнка упала деталь маленькой карусели.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости , Москва
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