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Видео с места пожара на заводе в Одинцово 

Вадим Дроздов 1 час назад
В ночь с 28 февраля на 1 марта в подмосковном городе Одинцово произошло возгорание в здании завода огнеупорных изделий. Пожар удалось локализовать на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Языки пламени можно было увидеть из окон соседних домов.
По словам замначальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил подмосковного главка МЧС Алексея Логинова, сообщение о возгорании поступило в 00:30 по московскому времени.
На складе размерами 80 на 30 метров хранились автозапчасти, продукты питания и деревянные бытовые изделия. Строение выгорело, у него частично обрушилась кровля. В тушении пожара были задействованы 60 человек и 17 единиц техники.
Происшествия , Видео
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