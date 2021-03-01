Видео с места пожара на заводе в Одинцово 

В ночь с 28 февраля на 1 марта в подмосковном городе Одинцово произошло возгорание в здании завода огнеупорных изделий. Пожар удалось локализовать на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Языки пламени можно было увидеть из окон соседних домов.

По словам замначальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил подмосковного главка МЧС Алексея Логинова, сообщение о возгорании поступило в 00:30 по московскому времени.

На складе размерами 80 на 30 метров хранились автозапчасти, продукты питания и деревянные бытовые изделия. Строение выгорело, у него частично обрушилась кровля. В тушении пожара были задействованы 60 человек и 17 единиц техники.