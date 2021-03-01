Видео гигантского столба пламени в ЯНАО 

26 февраля в Ямало-ненецком автономном округе на одном из месторождений газа произошел пожал. Добыча "голубого топлива" была приостановлена. Очевидцы произошедшего сняли пожарище на видео и разместили его в социальных сетях.

"В 10:49 мск поступило сообщение об аварийной остановке газового промысла "Юбилейный". Причиной стало возгорание в техническом корпусе подготовки газа. В 11:25 по мск пламя локализовано на площади 1600 кв. м. Эксплуатационный персонал выведен с территории промысла, идёт ликвидация аварийной ситуации. По информации оперативного штаба, пострадавших нет", — сообщил в пресс-службе компании "Газпром добыча Надым" (дочерняя компания ПАО "Газпром").