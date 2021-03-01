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В Саратовской области на улице обнаружили тело пятилетнего раздетого ребенка 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Тело раздетого ребенка нашли на улице под Саратовом
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку по факту гибели ребенка в городе Вольске Саратовской области, по предварительной информации, тело пятилетнего мальчика было обнаружено рано утром на улице. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"На улице Краснооктябрьской в городе Вольске обнаружено тело 5-летнего мальчика. По данному факту организована доследственная проверка", — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что, ребенок лежал на улице без верхней одежды.

"По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов от места его обнаружения. В настоящее время изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Вольск , Саратовская Область
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