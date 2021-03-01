Тело раздетого ребенка нашли на улице под Саратовом

Следователи начали проверку по факту гибели ребенка в городе Вольске Саратовской области, по предварительной информации, тело пятилетнего мальчика было обнаружено рано утром на улице. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
"На улице Краснооктябрьской в городе Вольске обнаружено тело 5-летнего мальчика. По данному факту организована доследственная проверка", — говорится в распространенном сообщении.
Уточняется, что, ребенок лежал на улице без верхней одежды.
"По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов от места его обнаружения. В настоящее время изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.