Тело раздетого ребенка нашли на улице под Саратовом

"По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов от места его обнаружения. В настоящее время изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.