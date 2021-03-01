Видео с места возгорания склада в Хабаровске 

28 февраля в Хабаровске загорелся склад с пластиком на территории картонно-рубероидного завода. Пламя охватило площадь примерно в тысячу квадратных метров, во время пожара произошло обрушение конструкций. В 04:03 по местному времени (21:03 по московскому времени) возгорание удалось локализовать. Затем огнеборцы приступили к ликвидации открытого горения, проливке, разборке конструкций, а также проверке помещения на наличие скрытых очагов тления. О пострадавших не поступало никаких сообщений. Эвакуация здания не проводилась.

Ранее сообщалось о пожаре на автомойке в Красноярске, а также о возгорании на складе в подмосковном городе Одинцово.