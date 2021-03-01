Видео с места пожара на автомойке в Красноярске 

Вечером 28 февраля в Красноярске на улице Свердловской на одной из автомоек произошло возгорание. В момент возгорания внутри находились пять автомобилей, эвакуировать которые оказалось невозможно.

Ночью 1 марта возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал. Здание было полностью уничтожено, столб пламени был виден далеко от места пожара. По словам очевидцев, в автомойке сгорел как минимум один автомобиль Mercedes.

"В 22:00 (18:00 по московскому времени) поступило сообщение о загорании автомойки. Предварительная площадь пожара — 350 квадратных метров", — говорится в сообщении регионального МЧС

К тушению пожара были привлечены 8 единиц спецтехники и 30 человек.