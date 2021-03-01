Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео с места пожара на автомойке в Красноярске 

Вадим Дроздов 16 минут назад
Вечером 28 февраля в Красноярске на улице Свердловской на одной из автомоек произошло возгорание. В момент возгорания внутри находились пять автомобилей, эвакуировать которые оказалось невозможно.
Ночью 1 марта возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал. Здание было полностью уничтожено, столб пламени был виден далеко от места пожара. По словам очевидцев, в автомойке сгорел как минимум один автомобиль Mercedes.
"В 22:00 (18:00 по московскому времени) поступило сообщение о загорании автомойки. Предварительная площадь пожара — 350 квадратных метров", — говорится в сообщении регионального МЧС.
К тушению пожара были привлечены 8 единиц спецтехники и 30 человек.
Происшествия , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места пожара на автомойке в Красноярске
00:04
Видео с места пожара на автомойке в Красноярске
Происшествия
Видео со свадебным кортежем, перекрывшим дорогу
00:55
Видео со свадебным кортежем, перекрывшим дорогу
Происшествия
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
00:26
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
Происшествия
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
00:21
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
00:17
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
00:18
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
Происшествия
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
00:59
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
Происшествия
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
00:14
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
Происшествия
Перестрелку в Махачкале показали на видео
00:48
Перестрелку в Махачкале показали на видео
Происшествия
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
00:35
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение