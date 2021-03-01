28 февраля в Москве на Варшавском шоссе свадебный кортеж перекрыл дорогу проезжающим автомобилям. Нарушители ехали по дороге задним ходом и резко перестраивались из ряда в ряд. Автомобилистов задержали спустя час после установления их личностей. В сообщении ведомства уточняется, что в отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях. Полиция насчитала в общей сложности восемь иномарок, входивших в кортеж и грубо нарушающих правила дорожного движения, — от Nissan Teana до Gelandewagen. В столичном департаменте транспорта отметили, что своими действиями автомобилисты блокировали движение по дороге. На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.
Видео со свадебным кортежем, перекрывшим дорогу
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