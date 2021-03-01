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Стала известна причина убийства семьи под Нижним Новгородом 

News.ru 23 минуты назад
Предполагаемым мотивом убийства семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Нижегородской области может быть грабёж. Уже задержаны четыре человека, подозреваемые в совершении преступления.
На данный момент подтверждена причастность к убийству троих задержанных. Они работали на участке убитых и помогали им по дому, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Убитая семья характеризовалась как благополучная..
Семья была полной, есть отец, но на момент совершения убийства его дома не было. Также остался в живых старший ребёнок — девочка, которой тоже не было дома в момент убийства. На телах погибших обнаружены ножевые ранения и следы от удушения.
Погибшими оказались пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали во Владимирской области подозреваемых в убийстве семьи под Нижним Новгородом. Изначально были задержаны два человека.
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Происшествия , Видео , Криминал , Громкие уголовные дела , Ножевые ранения , Убийство , МВД , ИТАР-ТАСС
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