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Подозреваемых в убийстве нижегородской семьи задержали в соседней области 

РИА Новости 16 минут назад
Подозреваемых в убийстве нижегородской семьи задержали
Фото: РИА Новости
Подозреваемые в убийстве семьи в Нижегородской области задержаны во Владимирской области сотрудниками ДПС, сообщил РИА Новости собеседник в правоохранительных органах региона.
По данным СУСК по Нижегородской области, днем 28 февраля в доме поселка Кудьма Кстовского района обнаружены погибшими 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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"Сотрудники ДПС задержали подозреваемых во Владимирской области", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , ГИБДД , РИА Новости
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