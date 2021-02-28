Подозреваемых в убийстве нижегородской семьи задержали

Все новости на карте

По данным СУСК по Нижегородской области, днем 28 февраля в доме поселка Кудьма Кстовского района обнаружены погибшими 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

"Сотрудники ДПС задержали подозреваемых во Владимирской области", — сказал собеседник агентства.